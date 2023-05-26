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пятница, 26 мая 2023 года   

24.05.2023 - 21:49Скончалась Тина Тернер

Главное на сегодня.
Политика

Иностранцы Цюриха остались без права голоса

Заррина Салимова, Цюрих

Большой совет самого густонаселенного кантона страны отказал не имеющим швейцарского гражданства лицам в избирательном праве на муниципальном уровне.

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Жизнь в Швейцарии

Про жилой дом без отопления, балконы-улицы и склад какао-бобов

Леонид Слонимский, Базель

Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодняшнее путешествие – в Базель.

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