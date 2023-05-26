Главное на сегодня.
|
Политика
Иностранцы Цюриха остались без права голосаЗаррина Салимова, Цюрих
подробнее
Большой совет самого густонаселенного кантона страны отказал не имеющим швейцарского гражданства лицам в избирательном праве на муниципальном уровне.
|
Жизнь в Швейцарии
Про жилой дом без отопления, балконы-улицы и склад какао-бобовЛеонид Слонимский, Базель
подробнее
Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодняшнее путешествие – в Базель.
Автомобиль и социальная помощь: продолжениеНовые правила предоставления социальной помощи для украинских беженцев оказались неприменимыми на практике.
Фискальная политика Женевы: крен вправо или здравый смысл?18 июня жители кантона должны будут высказаться по вопросам, которые могут коснуться многих наших читателей.
Расписание поездов на 2025 год вызвало скандалЧувства жителей Романдии оказались задеты не на шутку. Учтет ли это руководство Швейцарских железных дорог?
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
Кантон Аргау ужесточает правила натурализацииОтныне кандидатам на обладание швейцарского паспорта нужно будет как следует владеть немецким и иметь девственную справку о судимости.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.