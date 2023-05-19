Кантон Аргау ужесточает правила натурализацииОтныне кандидатам на обладание швейцарского паспорта нужно будет как следует владеть немецким и иметь девственную справку о судимости.
Национальный референдум 18 июня 2023 годаВ этот день гражданам Швейцарии предстоит высказаться по трем вопросам, важность которых, на наш взгляд, варьируется.
Путешествие швейцарского парламентария в МосквуПоездка национального советника от Народной партии Швейцарии (UDC/SVP) Роже Кёппеля вызвала споры в социальных сетях.
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
Кантон Аргау ужесточает правила натурализацииОтныне кандидатам на обладание швейцарского паспорта нужно будет как следует владеть немецким и иметь девственную справку о судимости.