Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

среда, 17 мая 2023 года   

Дорогие читатели! 18 мая в Швейцарии официальный выходной - в этот день здесь отмечается христианский праздние Вознесение господне. Так что мы встретимся с вами в пятницу, а пока - главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

В Швейцарии пройдет День мельниц

Надежда Сикорская, Женева

Если вы еще не до конца составили план на предстоящие длинные выходные, то эта информация для вас. Как ни странно, даже такой невинный, казалось бы, праздник имеет политическую подоплеку.

подробнее

Швейцарский стиль

Умные брюки для бега

Заррина Салимова, Цюрих

Швейцарские исследователи разработали текстильные датчики, способные предотвращать спортивные травмы.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.12
CHF-EUR 1.03
CHF-RUB 89.57

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

«Мир или война?»

 Собрание эссе российского писателя Михаила Шишкина на злободневную тему вышло в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc на французском языке, но в переводе не с русского, а с немецкого.

Всего просмотров: 896

Бриллианты и нацистское прошлое

Почему некоторые общественные организации призывают остановить проходящий в Женеве аукцион Christie’s, на который выставлены драгоценности австрийской миллиардерши Хайди Хортен?

Всего просмотров: 867

Швейцарские активы Банка России

Берн раскрыл общую сумму хранящихся в Швейцарии резервов Центрального банка Российской Федерации.

Всего просмотров: 841
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Нехватка жилья в Швейцарии

Рост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.

Всего просмотров: 2,396

Черно-белая любовь

 Фото - Наша газета Если кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.

Всего просмотров: 60,129

Кантон Аргау ужесточает правила натурализации

Отныне кандидатам на обладание швейцарского паспорта нужно будет как следует владеть немецким и иметь девственную справку о судимости.

Всего просмотров: 782
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top