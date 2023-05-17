Жизнь в Швейцарии В Швейцарии пройдет День мельниц Надежда Сикорская, Женева Если вы еще не до конца составили план на предстоящие длинные выходные, то эта информация для вас. Как ни странно, даже такой невинный, казалось бы, праздник имеет политическую подоплеку. подробнее