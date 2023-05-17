Дорогие читатели! 18 мая в Швейцарии официальный выходной - в этот день здесь отмечается христианский праздние Вознесение господне. Так что мы встретимся с вами в пятницу, а пока - главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
В Швейцарии пройдет День мельницНадежда Сикорская, Женева
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Если вы еще не до конца составили план на предстоящие длинные выходные, то эта информация для вас. Как ни странно, даже такой невинный, казалось бы, праздник имеет политическую подоплеку.
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Швейцарский стиль
Умные брюки для бегаЗаррина Салимова, Цюрих
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Швейцарские исследователи разработали текстильные датчики, способные предотвращать спортивные травмы.
«Мир или война?»Собрание эссе российского писателя Михаила Шишкина на злободневную тему вышло в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc на французском языке, но в переводе не с русского, а с немецкого.
Бриллианты и нацистское прошлоеПочему некоторые общественные организации призывают остановить проходящий в Женеве аукцион Christie’s, на который выставлены драгоценности австрийской миллиардерши Хайди Хортен?
Швейцарские активы Банка РоссииБерн раскрыл общую сумму хранящихся в Швейцарии резервов Центрального банка Российской Федерации.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
Кантон Аргау ужесточает правила натурализацииОтныне кандидатам на обладание швейцарского паспорта нужно будет как следует владеть немецким и иметь девственную справку о судимости.