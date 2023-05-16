Главное на сегодня.
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Политика
Путешествие швейцарского парламентария в МосквуЗаррина Салимова, Берн
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Поездка национального советника от Народной партии Швейцарии (UDC/SVP) Роже Кёппеля вызвала споры в социальных сетях.
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Политика
Кантон Аргау ужесточает правила натурализацииНадежда Сикорская, Аарау
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Отныне кандидатам на обладание швейцарского паспорта нужно будет как следует владеть немецким и иметь девственную справку о судимости.
«Мир или война?»Собрание эссе российского писателя Михаила Шишкина на злободневную тему вышло в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc на французском языке, но в переводе не с русского, а с немецкого.
Швейцарское ноу-хау в УкраинеРазработанные в Швейцарии системы ПВО «Skynex» будут защищать украинские города от российских беспилотников.
Бриллианты и нацистское прошлоеПочему некоторые общественные организации призывают остановить проходящий в Женеве аукцион Christie’s, на который выставлены драгоценности австрийской миллиардерши Хайди Хортен?
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.