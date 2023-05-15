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вторник, 16 мая 2023 года   

Главное на сегодня.
Политика

Путешествие швейцарского парламентария в Москву

Заррина Салимова, Берн

Поездка национального советника от Народной партии Швейцарии (UDC/SVP) Роже Кёппеля вызвала споры в социальных сетях.

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Политика

Кантон Аргау ужесточает правила натурализации

Надежда Сикорская, Аарау

Отныне кандидатам на обладание швейцарского паспорта нужно будет как следует владеть немецким и иметь девственную справку о судимости.

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