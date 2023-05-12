Главное на сегодня.
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Экономика
Швейцарские активы Банка РоссииЗаррина Салимова, Берн
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Берн раскрыл общую сумму хранящихся в Швейцарии резервов Центрального банка Российской Федерации.
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Культура
Не смотри на меняНика Пархомовская, Цюрих
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В Цюрихской опере в мае – блок премьерных спектаклей «Орфея и Эвридики» Кристофа Виллибальда Глюка в постановке Кристофа Марталера. Чем именно интересна эта премьера – в рассказе нашего корреспондента.
Картина базельской художницы повреждена вандалами в ПарижеНедовольный посетитель обрызгал краской работу Мириам Кан, посвященную войне в Украине.
Швейцарское ноу-хау в УкраинеРазработанные в Швейцарии системы ПВО «Skynex» будут защищать украинские города от российских беспилотников.
Лучшие фотографии прессы Швейцарии и мира…… по традиции представлены в эти дни в Национальном музее Швейцарии в Цюрихе.
Сводить концы с концами в Швейцарии становится все труднееАрендная плата достигла исторического максимума, в то время как каждый двадцатый житель страны вынужден в целях экономии отказываться от важных товаров и услуг.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.