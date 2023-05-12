Культура Не смотри на меня Ника Пархомовская, Цюрих В Цюрихской опере в мае – блок премьерных спектаклей «Орфея и Эвридики» Кристофа Виллибальда Глюка в постановке Кристофа Марталера. Чем именно интересна эта премьера – в рассказе нашего корреспондента. подробнее