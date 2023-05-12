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пятница, 12 мая 2023 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Швейцарские активы Банка России

Заррина Салимова, Берн

Берн раскрыл общую сумму хранящихся в Швейцарии резервов Центрального банка Российской Федерации.

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Культура

Не смотри на меня

Ника Пархомовская, Цюрих

В Цюрихской опере в мае блок премьерных спектаклей «Орфея и Эвридики» Кристофа Виллибальда Глюка в постановке Кристофа Марталера. Чем именно интересна эта премьера в рассказе нашего корреспондента.

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