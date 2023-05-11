Культура «Мир или война?» Надежда Сикорская, Лозанна Собрание эссе российского писателя Михаила Шишкина на злободневную тему вышло в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc на французском языке, но в переводе не с русского, а с немецкого. подробнее