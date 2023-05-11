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четверг, 11 мая 2023 года   

Главное на сегодня.
Культура

«Мир или война?»

Надежда Сикорская, Лозанна

Собрание эссе российского писателя Михаила Шишкина на злободневную тему вышло в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc на французском языке, но в переводе не с русского, а с немецкого.

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Швейцарский стиль

Бриллианты и нацистское прошлое

Заррина Салимова, Женева

Почему некоторые общественные организации призывают остановить проходящий в Женеве аукцион Christie’s, на который выставлены драгоценности австрийской миллиардерши Хайди Хортен?

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