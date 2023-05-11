Главное на сегодня.
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Культура
«Мир или война?»Надежда Сикорская, Лозанна
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Собрание эссе российского писателя Михаила Шишкина на злободневную тему вышло в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc на французском языке, но в переводе не с русского, а с немецкого.
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Швейцарский стиль
Бриллианты и нацистское прошлоеЗаррина Салимова, Женева
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Почему некоторые общественные организации призывают остановить проходящий в Женеве аукцион Christie’s, на который выставлены драгоценности австрийской миллиардерши Хайди Хортен?
Коронация Карла III – взгляд из ШвейцарииНа швейцарском сайте Gault Millau появился рецепт коронационного киша, художник Герри Хофштеттер создал в честь коронации световую проекцию в облаках над Эйгером, а СМИ вспоминают о Клостерсе, любимом месте отдыха Чарльза в Швейцарских Альпах.
«Владимир Набоков: Берега сочинительства»Так называется выставка, открывшаяся вчера в Фонде Яна Михальского в Монрише.
Картина базельской художницы повреждена вандалами в ПарижеНедовольный посетитель обрызгал краской работу Мириам Кан, посвященную войне в Украине.
Сводить концы с концами в Швейцарии становится все труднееАрендная плата достигла исторического максимума, в то время как каждый двадцатый житель страны вынужден в целях экономии отказываться от важных товаров и услуг.
МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.