Наши люди Ева Антонникова: «Я должна сопровождать Анну до конца» Надежда Сикорская, Женева Наша сегодняшняя гостья – швейцарская переводчица, в настоящее время работающая над новым французским переводом романа Льва Толстого «Анна Каренина». Мы с удовольствием знакомим читателей с этим тонким, глубоким и очень доброжелательным человеком. подробнее