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среда, 10 мая 2023 года   

08.05.2023 - 09:05Награда Вере Михальски-Хоффманн

Главное на сегодня.
Политика

Швейцарское ноу-хау в Украине

Заррина Салимова, Цюрих

Разработанные в Швейцарии системы ПВО «Skynex» будут защищать украинские города от российских беспилотников.

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Наши люди

Ева Антонникова: «Я должна сопровождать Анну до конца»

Надежда Сикорская, Женева

Наша сегодняшняя гостья швейцарская переводчица, в настоящее время работающая над новым французским переводом романа Льва Толстого «Анна Каренина». Мы с удовольствием знакомим читателей с этим тонким, глубоким и очень доброжелательным человеком.

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