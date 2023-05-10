Главное на сегодня.
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Политика
Швейцарское ноу-хау в УкраинеЗаррина Салимова, Цюрих
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Разработанные в Швейцарии системы ПВО «Skynex» будут защищать украинские города от российских беспилотников.
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Наши люди
Ева Антонникова: «Я должна сопровождать Анну до конца»Надежда Сикорская, Женева
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Наша сегодняшняя гостья – швейцарская переводчица, в настоящее время работающая над новым французским переводом романа Льва Толстого «Анна Каренина». Мы с удовольствием знакомим читателей с этим тонким, глубоким и очень доброжелательным человеком.
Коронация Карла III – взгляд из ШвейцарииНа швейцарском сайте Gault Millau появился рецепт коронационного киша, художник Герри Хофштеттер создал в честь коронации световую проекцию в облаках над Эйгером, а СМИ вспоминают о Клостерсе, любимом месте отдыха Чарльза в Швейцарских Альпах.
«Владимир Набоков: Берега сочинительства»Так называется выставка, открывшаяся вчера в Фонде Яна Михальского в Монрише.
Швейцарская премия в области архитектуры-2022 уедет в КитайТоржественная церемония и вернисаж выставки кандидатов состоится в Театре архитектуры в Мендризио, на кампусе Университета итальянской Швейцарии сегодня вечером. Но Наша Газета уже выяснила, кто стал счастливым обладателем премии.
Сводить концы с концами в Швейцарии становится все труднееАрендная плата достигла исторического максимума, в то время как каждый двадцатый житель страны вынужден в целях экономии отказываться от важных товаров и услуг.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.