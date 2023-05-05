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пятница, 5 мая 2023 года   

Главное на сегодня.
Культура

«Владимир Набоков: Берега сочинительства»

Надежда Сикорская, Монтрише

Так называется выставка, открывшаяся вчера в Фонде Яна Михальского в Монрише.

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Жизнь в Швейцарии

Коронация Карла III – взгляд из Швейцарии

Заррина Салимова, Клостерс

На швейцарском сайте Gault Millau появился рецепт коронационного киша, художник Герри Хофштеттер создал в честь коронации световую проекцию в облаках над Эйгером, а СМИ вспоминают о Клостерсе, любимом месте отдыха Чарльза в Швейцарских Альпах.

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Встреча с Андреем Звягинцевым | Rencontre avec Andreï Zviagintsev
понедельник, 8 мая 2023 года
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