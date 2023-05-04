Культура Швейцарская премия в области архитектуры-2022 уедет в Китай Надежда Сикорская, Мендризио Торжественная церемония и вернисаж выставки кандидатов состоится в Театре архитектуры в Мендризио, на кампусе Университета итальянской Швейцарии сегодня вечером. Но Наша Газета уже выяснила, кто стал счастливым обладателем премии. подробнее