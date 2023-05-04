Главное на сегодня.
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Культура
Швейцарская премия в области архитектуры-2022 уедет в КитайНадежда Сикорская, Мендризио
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Торжественная церемония и вернисаж выставки кандидатов состоится в Театре архитектуры в Мендризио, на кампусе Университета итальянской Швейцарии сегодня вечером. Но Наша Газета уже выяснила, кто стал счастливым обладателем премии.
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Швейцарский стиль
Дом F.P.Journe в Нью-ЙоркеЗаррина Салимова, Женева-Нью-Йорк
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Знаменитый женевский часовой бренд открыл новое пространство в модном районе Сохо.
Волшебный лес скульптора-мечтателяМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодня мы отправимся на границу между кантонами Цюрих и Аргау.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Природные угрозы в ШвейцарииЭвакуация жителей деревни в Граубюндене, находящиеся в зоне риска жилые объекты в Вале, нехватка воды в Тичино – многие швейцарские коммуны не застрахованы от стихийных бедствий.
Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновнымиЦюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
Сводить концы с концами в Швейцарии становится все труднееАрендная плата достигла исторического максимума, в то время как каждый двадцатый житель страны вынужден в целях экономии отказываться от важных товаров и услуг.