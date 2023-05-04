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четверг, 4 мая 2023 года   

Главное на сегодня.
Культура

Швейцарская премия в области архитектуры-2022 уедет в Китай

Надежда Сикорская, Мендризио

Торжественная церемония и вернисаж выставки кандидатов состоится в Театре архитектуры в Мендризио, на кампусе Университета итальянской Швейцарии сегодня вечером. Но Наша Газета уже выяснила, кто стал счастливым обладателем премии.

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Швейцарский стиль

Дом F.P.Journe в Нью-Йорке

Заррина Салимова, Женева-Нью-Йорк

Знаменитый женевский часовой бренд открыл новое пространство в модном районе Сохо.

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Встреча с Андреем Звягинцевым | Rencontre avec Andreï Zviagintsev
понедельник, 8 мая 2023 года
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