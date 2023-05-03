Главное на сегодня.
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Экономика
Сводить концы с концами в Швейцарии становится все труднееЗаррина Салимова, Берн
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Арендная плата достигла исторического максимума, в то время как каждый двадцатый житель страны вынужден в целях экономии отказываться от важных товаров и услуг.
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Уголок гурмана
Кому по вкусу синтетическое мясо?Надежда Сикорская, Берн
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Не успеют швейцарские гурманы привыкнуть к одному гастрономическому новшеству, как им в тарелку уже подкладывают следующее.
Музыкальный уик-енд в ПюйиКороткий по срокам и бесплатный для публики фестиваль привлекает качеством своей программы.
Волшебный лес скульптора-мечтателяМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодня мы отправимся на границу между кантонами Цюрих и Аргау.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.
Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновнымиЦюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.