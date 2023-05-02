В рубрике Наши люди редакция представляет людей, привлекших ее внимание своими достижениями, талантом, яркой индивидуальностью. Обычно это происходит в форме интервью. На этот раз, учитывая высочайшую журналистскую квалификацию нашей гости, уже ставшей нашим все более регулярным приглашенным автором, мы решили предоставить ей возможность представиться самостоятельно. Встречайте!