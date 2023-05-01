Главное на сегодня.
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Культура
Русская грязь и русский секс на женевской сценеНадежда Сикорская, Женева
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До 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
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Образование и наука
Гендерные стереотипы и выбор профессииЗаррина Салимова, Цюрих
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Почему, несмотря на хорошие оценки по математике и физике, так мало девушек выбирают технические специальности?
Ника Пархомовская: Швейцария – страна гор, озер и резиденцийВ рубрике Наши люди редакция представляет людей, привлекших ее внимание своими достижениями, талантом, яркой индивидуальностью. Обычно это происходит в форме интервью. На этот раз, учитывая высочайшую журналистскую квалификацию нашей гости, уже ставшей нашим все более регулярным приглашенным автором, мы решили предоставить ей возможность представиться самостоятельно. Встречайте!
Музыкальный уик-енд в ПюйиКороткий по срокам и бесплатный для публики фестиваль привлекает качеством своей программы.
Волшебный лес скульптора-мечтателяМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодня мы отправимся на границу между кантонами Цюрих и Аргау.
Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновнымиЦюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.