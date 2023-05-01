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вторник, 2 мая 2023 года   

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Культура

Русская грязь и русский секс на женевской сцене

Надежда Сикорская, Женева

До 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.

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Образование и наука

Гендерные стереотипы и выбор профессии

Заррина Салимова, Цюрих

Почему, несмотря на хорошие оценки по математике и физике, так мало девушек выбирают технические специальности?

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Встреча с Андреем Звягинцевым | Rencontre avec Andreï Zviagintsev
понедельник, 8 мая 2023 года
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 В рубрике Наши люди редакция представляет людей, привлекших ее внимание своими достижениями, талантом, яркой индивидуальностью. Обычно это происходит в форме интервью. На этот раз, учитывая высочайшую журналистскую квалификацию нашей гости, уже ставшей нашим все более регулярным приглашенным автором, мы решили предоставить ей возможность представиться самостоятельно. Встречайте!

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