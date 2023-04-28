Главное на сегодня.
Санкции, нейтралитет и ответ Швейцарии «Большой семерке»Недавние действия швейцарских властей показали, что Берн продолжает придерживаться прежнего политического курса.
Томас Гремингер: «Главное – держать открытыми каналы коммуникации»Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью директора женевского Центра по вопросам политики безопасности (GCSP).
Ника Пархомовская: Швейцария – страна гор, озер и резиденцийВ рубрике Наши люди редакция представляет людей, привлекших ее внимание своими достижениями, талантом, яркой индивидуальностью. Обычно это происходит в форме интервью. На этот раз, учитывая высочайшую журналистскую квалификацию нашей гости, уже ставшей нашим все более регулярным приглашенным автором, мы решили предоставить ей возможность представиться самостоятельно. Встречайте!
Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновнымиЦюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.