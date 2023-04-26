Главное на сегодня.
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Швейцарский стиль
Ремонт начинается с дизайнаЗаррина Салимова, Цюрих
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Что делать с поломанными вещами: починить или выбросить? Этому вопросу посвящена выставка Repair Revolution, открывшаяся в Музее дизайна в Цюрихе.
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Культура
Музыкальный уик-енд в ПюйиНадежда Сикорская, Pully - Пюйи
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Короткий по срокам и бесплатный для публики фестиваль привлекает качеством своей программы.
World Press Photo 2023Снимком года был назван кадр, сделанный украинским фотографом Евгением Малолеткой в пострадавшем от российского обстрела мариупольском роддоме.
Алексей Володин и Фредерик ШопенТакой прекрасный «дуэт» предстоит послушать женевским меломанам 3 мая в рамках серии «Великие исполнители» концертного агентства Cæecilia.
Санкции, нейтралитет и ответ Швейцарии «Большой семерке»Недавние действия швейцарских властей показали, что Берн продолжает придерживаться прежнего политического курса.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.
Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновнымиЦюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».