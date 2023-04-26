Швейцарский стиль Ремонт начинается с дизайна Заррина Салимова, Цюрих Что делать с поломанными вещами: починить или выбросить? Этому вопросу посвящена выставка Repair Revolution, открывшаяся в Музее дизайна в Цюрихе. подробнее