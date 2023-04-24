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вторник, 25 апреля 2023 года   

Главное на сегодня.
Политика

Томас Гремингер: «Главное – держать открытыми каналы коммуникации»

Надежда Сикорская, Женева

Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью директора женевского Центра по вопросам политики безопасности (GCSP).

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Экономика

Туманное прошлое и неопределенное будущее Credit Suisse

Заррина Салимова, Берн

Продолжающийся отток капитала, обвинения комитета Сената США, девятимиллиардные гарантии – мы продолжаем следить за событиями вокруг банковского кризиса.

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СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Встреча с Мод Мобийар | Rencontre avec
четверг, 27 апреля 2023 года
Встреча с Андреем Звягинцевым | Rencontre avec Andreï Zviagintsev
понедельник, 8 мая 2023 года
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