Главное на сегодня.
|
Политика
Томас Гремингер: «Главное – держать открытыми каналы коммуникации»Надежда Сикорская, Женева
подробнее
Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью директора женевского Центра по вопросам политики безопасности (GCSP).
|
Экономика
Туманное прошлое и неопределенное будущее Credit SuisseЗаррина Салимова, Берн
подробнее
Продолжающийся отток капитала, обвинения комитета Сената США, девятимиллиардные гарантии – мы продолжаем следить за событиями вокруг банковского кризиса.
World Press Photo 2023Снимком года был назван кадр, сделанный украинским фотографом Евгением Малолеткой в пострадавшем от российского обстрела мариупольском роддоме.
«Мода – фетиш – фантазия»До 21 мая в Кунстхаусе Цюриха можно увидеть пикантную выставку интимных рисунков швейцарского художника Иоганна Генриха Фюссли.
Сальвадор Дали и Альберто Джакометти: сюрреалистическое сотрудничествоВыставка в Художественном музее Цюриха – первая, посвященная не реализованному проекту двух выдающихся творцов.
МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.
Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновнымиЦюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.