Главное на сегодня.
Женевский взгляд на мценские страстиС 30 апреля по 9 мая на сцене Большого театра Женевы будет идти опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» в постановке испанского режиссера Каликсто Биейто.
Здоровье обходится все дороже и швейцарцам, и ШвейцарииПредлагаем вашему вниманию подборку новостей из области медицины, которые кого-то заставят задуматься, а кого-то – пересмотреть семейный бюджет.
Дорожный шум – враг мозгаК такому выводу пришли базельские ученые, изучившие влияние производимого автотранспортом шума на когнитивные способности подростков.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновнымиЦюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».
МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.