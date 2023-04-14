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суббота, 15 апреля 2023 года   

Французский

Ника Пархомовская – театровед, куратор и продюсер, выпускница Российского государственного института сценических искусств и «Школы Театрального Лидера».

Работала редактором журнала «Театр» и экспертом программы "НОВОСТИ. ТЕАТР" на канале «Культура», публиковалась в «Петербургском Театральном журнале», газете «Ведомости», журнале Forbes, на портале «Такие дела». Преподает историю театра и танца, читает лекции по социокультурному проектированию, ведет семинары по социальной хореографии. Также занимается организацией театральных и прочих событий: была административным директором фестиваля «Новый Европейский Театр», директором Нового Пространства Театра Наций, продюсировала социокультурное пространство «Квартира», образовательную платформу современного танца СОТА, первый в России Форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд». Выпущенные Никой спектакли были много раз номинированы на российскую театральную премию «Золотая маска», а спектакль «Исследование ужаса» стал ее призером.

С 2022 живет в Европе, где надеется и дальше продолжать свою кураторскую, исследовательскую и журналистскую деятельность.

Фамилия-имя(латинское): 
Nika Parhomovskaya
Фото: 
Группа: 
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Вес: 
11
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