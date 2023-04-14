Новости для водителей и пассажировПроезд в общественном транспорте подорожает, электромобили будут облагаться налогом, а автовладельцы вскоре получат права нового образца.
Доминик Фернандес – в защиту советского романаФранцузский писатель, профессор, член Французской академии, лауреат премии Медичи и Гонкуровской премии с высоты своих 93 лет решил привлечь внимание общественности к пласту литературы, который он сам называет «континентом, ждущим своего открытия». Интервью получилось большое, так ведь и тема – глыба.
«Большая семерка» недовольна Швейцарией… и требует от Берна принять дополнительные меры в отношении российских олигархов.
Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновнымиЦюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».
МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.