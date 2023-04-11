Главное на сегодня.
Прощание с Credit SuisseНегодование, критика и извинения – последнее общее собрание акционеров банка прошло на эмоциях.
Раккарды, или сараи на каменных грибахМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодняшнее путешествие – в Базель.
Киевский Конкурс памяти Горовица пройдет в ЖеневеНаша Газета поддержала инициативу, направленную на денационализацию музыкальных конкурсов и поддержку молодых музыкантов. Всех.
Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновнымиЦюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».
МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.