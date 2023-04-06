Дорогие читатели!
7 и 10 апреля в Швейцарии - выходные дни в связи с Пасхой. Так что с праздником и до встречи 11 апреля!
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Швейцарский стиль
«Что нам нужно для счастья?»Заррина Салимова, Женева
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Ответ на этот вопрос попытался найти начинающий часовщик Александр Азманн, ставший победителем конкурса Young Talent Competition, организованного независимой женевской часовой маркой F.P.Journe при поддержке компании The Hour Glass.
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Жизнь в Швейцарии
Раккарды, или сараи на каменных грибахЛеонид Слонимский, Сион
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Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодняшнее путешествие – в Базель.
Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновнымиЦюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».
Фрэнсис Форд Коппола + Франсуа-Поль Журн = FFCГениальный женевский часовщик представил воплощение созданного два года назад прототипа, в котором совместились высокое часовое и ювелирное искусство плюс безудержный полет фантазии.
На чем будут экономить швейцарские власти?Столкнувшись с дефицитом бюджета, Федеральный совет разработал пакет мер экономии.
Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновнымиЦюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.