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среда, 5 апреля 2023 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Прощание с Credit Suisse

Заррина Салимова, Цюрих

Негодование, критика и извинения – последнее общее собрание акционеров банка прошло на эмоциях.

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Культура

Киевский Конкурс памяти Горовица пройдет в Женеве

Надежда Сикорская, Женева

Наша Газета поддержала инициативу, направленную на денационализацию музыкальных конкурсов и поддержку молодых музыкантов. Всех.

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