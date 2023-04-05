Главное на сегодня.
|
Экономика
Прощание с Credit SuisseЗаррина Салимова, Цюрих
подробнее
Негодование, критика и извинения – последнее общее собрание акционеров банка прошло на эмоциях.
|
Культура
Киевский Конкурс памяти Горовица пройдет в ЖеневеНадежда Сикорская, Женева
подробнее
Наша Газета поддержала инициативу, направленную на денационализацию музыкальных конкурсов и поддержку молодых музыкантов. Всех.
Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновнымиЦюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».
Инвестируйте в ... шапки!Если на вашем чердаке завалялась винтажная шапочка с логотипом Credit Suisse, то вам несказанно повезло – эти головные уборы теперь стоят дороже акций банка!
Фрэнсис Форд Коппола + Франсуа-Поль Журн = FFCГениальный женевский часовщик представил воплощение созданного два года назад прототипа, в котором совместились высокое часовое и ювелирное искусство плюс безудержный полет фантазии.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.
Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновнымиЦюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».