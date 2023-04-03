Главное на сегодня.
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Экономика
В Швейцарии снизилась инфляция, но цены на электроэнергию будут растиЗаррина Салимова, Берн
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Цены на какие группы товаров снизились? А что подорожало?
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Культура
Услышать Доминго и… воскреснутьНадежда Сикорская, Женева
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Ассоциация Avetis приготовила два потрясающих подарка для всех любителей вокала.
Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновнымиЦюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».
МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.
Сергей Лебедев: «Белые пятна» в русской литературе XXI века – о чем мы не писалиЖивущий в Берлине российский писатель выступил c лекцией на Русском кружке Женевского университета.
Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновнымиЦюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.