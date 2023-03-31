Главное на сегодня.
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Экономика
Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновнымиЗаррина Салимова, Цюрих
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Цюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».
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Швейцарский стиль
Фрэнсис Форд Коппола + Франсуа-Поль Журн = FFCНадежда Сикорская, Женева
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Гениальный женевский часовщик представил воплощение созданного два года назад прототипа, в котором совместились высокое часовое и ювелирное искусство плюс безудержный полет фантазии.
Падение Credit Suisse: что дальше?Спустя неделю после «черного воскресенья» многим все еще трудно поверить в то, что один из старейших швейцарских банков, чья история тесно связана с экономическим подъемом страны, вскоре перестанет существовать.
Кто и почему нарушает санкции?В Швейцарии на данный момент проводятся более двух десятков разбирательств в связи с подозрениями в несоблюдении санкций, введенных в отношении России и Беларуси. О каких же нарушениях идет речь?
Орфографическая реформа в кантоне ВоC начала следующего учебного года школьников здесь будут учить писать ognon вместо oignon.
Украинская мода в Цюрихе28 февраля в городе на Лиммате пройдет благотворительное мероприятие Ukrainian Fashion Day, организованное исключительно силами украинок, из-за войны оказавшихся в Швейцарии.
МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.