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пятница, 31 марта 2023 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновными

Заррина Салимова, Цюрих

Цюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».

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Швейцарский стиль

Фрэнсис Форд Коппола + Франсуа-Поль Журн = FFC

Надежда Сикорская, Женева

Гениальный женевский часовщик представил воплощение созданного два года назад прототипа, в котором совместились высокое часовое и ювелирное искусство плюс безудержный полет фантазии.

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суббота, 1 апреля 2023 года
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