Главное на сегодня.
|
Швейцарский стиль
Инвестируйте в ... шапки!Заррина Салимова, Цюрих
подробнее
Если на вашем чердаке завалялась винтажная шапочка с логотипом Credit Suisse, то вам несказанно повезло – эти головные уборы теперь стоят дороже акций банка!
|
Культура
«С днем рождения, права»Надежда Сикорская, Цюрих
подробнее
Так, не слишком романтично, называется выставка в Национальном музее Швейцарии в Цюрихе, посвященная 175-летию «старой дамы» – Федеральной конституции.
«Путешествие к надежде» начинается на площади де Нёв28 марта на сцене Большого театра Женевы состоится долгожданная всемирная премьера оперы немецкого композитора Кристиана Жоста по мотивам одноименного фильма Ксавье Коллера.
Поздний Пикассо в БазелеФонд Бейелера представляет выставку поздних работ знаменитого испанского художника, приуроченную к 50-летию со дня его смерти.
Падение Credit Suisse: что дальше?Спустя неделю после «черного воскресенья» многим все еще трудно поверить в то, что один из старейших швейцарских банков, чья история тесно связана с экономическим подъемом страны, вскоре перестанет существовать.
Украинская мода в Цюрихе28 февраля в городе на Лиммате пройдет благотворительное мероприятие Ukrainian Fashion Day, организованное исключительно силами украинок, из-за войны оказавшихся в Швейцарии.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.