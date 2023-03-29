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Политика
МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиямЗаррина Салимова, Лозанна
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…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.
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Наши люди
Сергей Лебедев: «Белые пятна» в русской литературе XXI века – о чем мы не писалиНГ, Женева
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Живущий в Берлине российский писатель выступил c лекцией на Русском кружке Женевского университета.
«Путешествие к надежде» начинается на площади де Нёв28 марта на сцене Большого театра Женевы состоится долгожданная всемирная премьера оперы немецкого композитора Кристиана Жоста по мотивам одноименного фильма Ксавье Коллера.
В Швейцарии снижается уровень счастьяВ очередном «Всемирном докладе о счастье», обнародованном ООН, обращает на себя внимание стабильный прогресс Литвы.
Поздний Пикассо в БазелеФонд Бейелера представляет выставку поздних работ знаменитого испанского художника, приуроченную к 50-летию со дня его смерти.
Украинская мода в Цюрихе28 февраля в городе на Лиммате пройдет благотворительное мероприятие Ukrainian Fashion Day, организованное исключительно силами украинок, из-за войны оказавшихся в Швейцарии.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.