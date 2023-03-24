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Культура
Поздний Пикассо в БазелеЗаррина Салимова, Базель
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Фонд Бейелера представляет выставку поздних работ знаменитого испанского художника, приуроченную к 50-летию со дня его смерти.
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Культура
«Путешествие к надежде» начинается на площади де НёвНадежда Сикорская, Genève - Женева
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28 марта на сцене Большого театра Женевы состоится долгожданная всемирная премьера оперы немецкого композитора Кристиана Жоста по мотивам одноименного фильма Ксавье Коллера.
Спасение Credit Suisse: продолжение и финалНе успели заинтересованные лица вздохнуть с облегчением утром в прошлую пятницу, как дело приняло новый оборот, вынудив их провести выходные в растерянном напряжении. Наша Газета внимательно следила за развитием ситуации.
«Путешествие к надежде» начинается на площади де Нёв28 марта на сцене Большого театра Женевы состоится долгожданная всемирная премьера оперы немецкого композитора Кристиана Жоста по мотивам одноименного фильма Ксавье Коллера.
Парламент решит судьбу иностранных выпускниковВыходцам из третьих стран, имеющим швейцарский диплом, возможно, вскоре будет проще остаться в Швейцарии. Национальный совет одобрил соответствующее предложение правительства.
Украинская мода в Цюрихе28 февраля в городе на Лиммате пройдет благотворительное мероприятие Ukrainian Fashion Day, организованное исключительно силами украинок, из-за войны оказавшихся в Швейцарии.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
Спасение Credit Suisse: продолжение и финалНе успели заинтересованные лица вздохнуть с облегчением утром в прошлую пятницу, как дело приняло новый оборот, вынудив их провести выходные в растерянном напряжении. Наша Газета внимательно следила за развитием ситуации.