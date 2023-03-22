Главное на сегодня.
|
Образование и наука
Парламент решит судьбу иностранных выпускниковЗаррина Салимова, Берн
подробнее
Выходцам из третьих стран, имеющим швейцарский диплом, возможно, вскоре будет проще остаться в Швейцарии. Национальный совет одобрил соответствующее предложение правительства.
|
Культура
«Библиотопия» 2023Надежда Сикорская, Монрише
подробнее
Пятнадцать писателей из разных концов света съедутся в Литературный фонд Яна Михальского, чтобы обменяться мыслями и ощущениями на тему неуверенности.
Спасение Credit Suisse: продолжение и финалНе успели заинтересованные лица вздохнуть с облегчением утром в прошлую пятницу, как дело приняло новый оборот, вынудив их провести выходные в растерянном напряжении. Наша Газета внимательно следила за развитием ситуации.
«Опьянение войной»: продолжениеВысказывание швейцарского президента вызвало такой шквал критики, что ему пришлось практически оправдываться за неудачный выбор слов.
Cпасение Credit SuisseПосле обвала курса акций второму крупнейшему банку страны понадобилась экстренная помощь в размере 50 миллиардов франков.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
Украинская мода в Цюрихе28 февраля в городе на Лиммате пройдет благотворительное мероприятие Ukrainian Fashion Day, организованное исключительно силами украинок, из-за войны оказавшихся в Швейцарии.
Спасение Credit Suisse: продолжение и финалНе успели заинтересованные лица вздохнуть с облегчением утром в прошлую пятницу, как дело приняло новый оборот, вынудив их провести выходные в растерянном напряжении. Наша Газета внимательно следила за развитием ситуации.