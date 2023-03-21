Жизнь в Швейцарии Малый Маттерхорн увековечили в серебре Надежда Сикорская, Берн Монетный двор уже выпустил памятную моменту в честь канатной дороги между Церматтом и Testa Grigia (Италия), которая будет введена в обращение лишь этим летом. подробнее