Главное на сегодня.
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Политика
Что швейцарцы думают о безопасности?Заррина Салимова, Берн
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Новый опрос Военной академии (ACAMIL) и Центра исследований безопасности (CSS) Цюрихской федеральной политехнической школы (ETHZ) показывает, как изменилось отношение швейцарских граждан к нейтралитету, НАТО, армии и санкциям.
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Жизнь в Швейцарии
Малый Маттерхорн увековечили в серебреНадежда Сикорская, Берн
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Монетный двор уже выпустил памятную моменту в честь канатной дороги между Церматтом и Testa Grigia (Италия), которая будет введена в обращение лишь этим летом.
«Опьянение войной»: продолжениеВысказывание швейцарского президента вызвало такой шквал критики, что ему пришлось практически оправдываться за неудачный выбор слов.
«Нужно как можно скорее интегрировать украинцев»Так суммировала сложившуюся в Швейцарии ситуацию глава Государственного секретариата по вопросам миграции (SEM) Кристин Шранер Бургенер.
Спасение Credit Suisse: продолжение и финалНе успели заинтересованные лица вздохнуть с облегчением утром в прошлую пятницу, как дело приняло новый оборот, вынудив их провести выходные в растерянном напряжении. Наша Газета внимательно следила за развитием ситуации.
Спасение Credit Suisse: продолжение и финалНе успели заинтересованные лица вздохнуть с облегчением утром в прошлую пятницу, как дело приняло новый оборот, вынудив их провести выходные в растерянном напряжении. Наша Газета внимательно следила за развитием ситуации.
Украинская мода в Цюрихе28 февраля в городе на Лиммате пройдет благотворительное мероприятие Ukrainian Fashion Day, организованное исключительно силами украинок, из-за войны оказавшихся в Швейцарии.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.