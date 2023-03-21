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вторник, 21 марта 2023 года   

Главное на сегодня.
Политика

Что швейцарцы думают о безопасности?

Заррина Салимова, Берн

Новый опрос Военной академии (ACAMIL) и Центра исследований безопасности (CSS) Цюрихской федеральной политехнической школы (ETHZ) показывает, как изменилось отношение швейцарских граждан к нейтралитету, НАТО, армии и санкциям.

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Жизнь в Швейцарии

Малый Маттерхорн увековечили в серебре

Надежда Сикорская, Берн

Монетный двор уже выпустил памятную моменту в честь канатной дороги между Церматтом и Testa Grigia (Италия), которая будет введена в обращение лишь этим летом.

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