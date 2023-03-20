Главное на сегодня.
|
Экономика
Спасение Credit Suisse: продолжение и финалНадежда Сикорская, Берн
подробнее
Не успели заинтересованные лица вздохнуть с облегчением утром в прошлую пятницу, как дело приняло новый оборот, вынудив их провести выходные в растерянном напряжении. Наша Газета внимательно следила за развитием ситуации.
|
Политика
Швейцария-ЕС: переговоры продолжаютсяЗаррина Салимова, Берн
подробнее
Наметился ли прогресс в отношениях между Берном и Брюсселем после визита в Швейцарию заместителя председателя Европейской комиссии Мароша Шефчовича?
«Опьянение войной»: продолжениеВысказывание швейцарского президента вызвало такой шквал критики, что ему пришлось практически оправдываться за неудачный выбор слов.
«Нужно как можно скорее интегрировать украинцев»Так суммировала сложившуюся в Швейцарии ситуацию глава Государственного секретариата по вопросам миграции (SEM) Кристин Шранер Бургенер.
Черный понедельник на финансовых рынкахБанкротство американского банка Silicon Valley Bank вызвало потрясения на европейских и швейцарских фондовых рынках.
Украинская мода в Цюрихе28 февраля в городе на Лиммате пройдет благотворительное мероприятие Ukrainian Fashion Day, организованное исключительно силами украинок, из-за войны оказавшихся в Швейцарии.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
Спасение Credit Suisse: продолжение и финалНе успели заинтересованные лица вздохнуть с облегчением утром в прошлую пятницу, как дело приняло новый оборот, вынудив их провести выходные в растерянном напряжении. Наша Газета внимательно следила за развитием ситуации.