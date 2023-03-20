Экономика Спасение Credit Suisse: продолжение и финал Надежда Сикорская, Берн Не успели заинтересованные лица вздохнуть с облегчением утром в прошлую пятницу, как дело приняло новый оборот, вынудив их провести выходные в растерянном напряжении. Наша Газета внимательно следила за развитием ситуации. подробнее