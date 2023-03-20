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понедельник, 20 марта 2023 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Спасение Credit Suisse: продолжение и финал

Надежда Сикорская, Берн

Не успели заинтересованные лица вздохнуть с облегчением утром в прошлую пятницу, как дело приняло новый оборот, вынудив их провести выходные в растерянном напряжении. Наша Газета внимательно следила за развитием ситуации.

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Политика

Швейцария-ЕС: переговоры продолжаются

Заррина Салимова, Берн

Наметился ли прогресс в отношениях между Берном и Брюсселем после визита в Швейцарию заместителя председателя Европейской комиссии Мароша Шефчовича?

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Спасение Credit Suisse: продолжение и финал

 Не успели заинтересованные лица вздохнуть с облегчением утром в прошлую пятницу, как дело приняло новый оборот, вынудив их провести выходные в растерянном напряжении. Наша Газета внимательно следила за развитием ситуации.

Всего просмотров: 844
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