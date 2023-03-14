Культура Тиран и я: «Царь Эдип» в Цюрихе Ника Пархомовская, Цюрих В Цюрихском Шаушпильхаусе с большим успехом идет постановка «Царя Эдипа» Софокла. И речь в ней - совсем не о древней Греции. подробнее