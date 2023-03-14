Главное на сегодня.
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Политика
Как партии предлагают контролировать миграциюЗаррина Салимова, Берн
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В преддверии парламентских выборов вопросы миграции и предоставления убежища становятся одними из самых обсуждаемых.
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Культура
Тиран и я: «Царь Эдип» в ЦюрихеНика Пархомовская, Цюрих
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В Цюрихском Шаушпильхаусе с большим успехом идет постановка «Царя Эдипа» Софокла. И речь в ней - совсем не о древней Греции.
Как война расколола наукуПоследствия российского вторжения в Украину ощущают и исследователи ЦЕРНа.
Пярт, Рахманинов и Голованов в одном концертеВеликолепную предпасхальную программу предложит меломанам Большой театр Женевы, но не в своих стенах, а в Соборе св. Петра.
Дуэль без трупаС 11 марта и в течение пяти недель в журнале «Т», субботнем приложении к газете Le Temps, будет публиковаться переписка между главным редактором Нашей Газеты Надеждой Сикорской и французским писателем Егором Граном. Финал эпистолярного поединка состоится 11 мая на сцене Большого театра Женевы.
Дуэль без трупаС 11 марта и в течение пяти недель в журнале «Т», субботнем приложении к газете Le Temps, будет публиковаться переписка между главным редактором Нашей Газеты Надеждой Сикорской и французским писателем Егором Граном. Финал эпистолярного поединка состоится 11 мая на сцене Большого театра Женевы.
Украинская мода в Цюрихе28 февраля в городе на Лиммате пройдет благотворительное мероприятие Ukrainian Fashion Day, организованное исключительно силами украинок, из-за войны оказавшихся в Швейцарии.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.