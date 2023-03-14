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вторник, 14 марта 2023 года   

13.03.2023 - 10:00Фильм «Навальный» получил премию «Оскар»

Главное на сегодня.
Политика

Как партии предлагают контролировать миграцию

Заррина Салимова, Берн

В преддверии парламентских выборов вопросы миграции и предоставления убежища становятся одними из самых обсуждаемых.

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Культура

Тиран и я: «Царь Эдип» в Цюрихе

Ника Пархомовская, Цюрих

В Цюрихском Шаушпильхаусе с большим успехом идет постановка «Царя Эдипа» Софокла. И речь в ней - совсем не о древней Греции.

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Дуэль без трупа

С 11 марта и в течение пяти недель в журнале «Т», субботнем приложении к газете Le Temps, будет публиковаться переписка между главным редактором Нашей Газеты Надеждой Сикорской и французским писателем Егором Граном. Финал эпистолярного поединка состоится 11 мая на сцене Большого театра Женевы.

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