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четверг, 9 марта 2023 года   

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Образование и наука

Как война расколола науку

Заррина Салимова, Женева

Последствия российского вторжения в Украину ощущают и исследователи ЦЕРНа.

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Культура

Сезон для кларнета соло и не только

Надежда Сикорская, Женева

Оркестр Романдской Швейцарии обнародовал свои творческие планы на следующий музыкальный год.

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