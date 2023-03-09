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Образование и наука
Как война расколола наукуЗаррина Салимова, Женева
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Последствия российского вторжения в Украину ощущают и исследователи ЦЕРНа.
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Культура
Сезон для кларнета соло и не толькоНадежда Сикорская, Женева
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Оркестр Романдской Швейцарии обнародовал свои творческие планы на следующий музыкальный год.
В Женеве ведутся закулисные переговорыДо конца войны еще, кажется, увы, далеко. Однако почва для ее скорейшего завершения уже подготавливается.
Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина8 марта в Цюрихе откроется процесс против четырех сотрудников швейцарского филиала Газпромбанка. В чем их обвиняют? И как они связаны с российским виолончелистом, которого называют доверенным лицом Владимира Путина?
«Да воссияет солнце ночью!»В рамках программы фестиваля Rencontres 7e Art Lausanne будут показаны художественный фильм Андрея Тарковского «Ностальгия» и документальные ленты Сергея Лозницы «Бабий Яр» и «Донбасс».
Украинская мода в Цюрихе28 февраля в городе на Лиммате пройдет благотворительное мероприятие Ukrainian Fashion Day, организованное исключительно силами украинок, из-за войны оказавшихся в Швейцарии.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
Фанданго в русском исполненииЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc переиздало прекрасный рассказ Александра Грина, в серии «Библиотека Димитрия».