Главное на сегодня.
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Культура
Пярт, Рахманинов и Голованов в одном концертеНадежда Сикорская, Женева
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Великолепную предпасхальную программу предложит меломанам Большой театр Женевы, но не в своих стенах, а в Соборе св. Петра.
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Жизнь в Швейцарии
О светящихся кирпичах, дядюшке Руди и пятидесяти оттенках серогоЛеонид Слонимский, Базель
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Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодняшнее путешествие – в Базель.
В Женеве ведутся закулисные переговорыДо конца войны еще, кажется, увы, далеко. Однако почва для ее скорейшего завершения уже подготавливается.
10 г коллагена натощакКакой бы ни была геополитическая ситуация, с наступлением весны каждой женщине хочется быть красивой. Причем, по возможности, без больших затрат денег, времени и физических усилий. Ну, совсем без усилий не получится, но есть один интересный вариант… Подарок от Нашей Газеты!
Комментарии Федерального совета о ГолодомореДепутат Национального совета предложила признать геноцидом трагедию, случившуюся в Украине 1932-1933 годах. Какой ответ на этот постулат дало швейцарское правительство?
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
Фанданго в русском исполненииЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc переиздало прекрасный рассказ Александра Грина, в серии «Библиотека Димитрия».
Украинская мода в Цюрихе28 февраля в городе на Лиммате пройдет благотворительное мероприятие Ukrainian Fashion Day, организованное исключительно силами украинок, из-за войны оказавшихся в Швейцарии.