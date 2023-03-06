Главное на сегодня.
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Политика
«Опьянение войной»Надежда Сикорская, Берн
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В эксклюзивном интервью газете Le Temps президент Швейцарской Конфедерации выразил обеспокоенность воинственным настроем некоторых граждан и – еще раз! – объяснил свое понимание роли своей страны в контексте вооруженного конфликта.
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Экономика
Нехватка жилья в ШвейцарииЗаррина Салимова, Цюрих
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Рост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
Американские санкции затронули ШвейцариюВ новом санкционном списке Вашингтона оказались шесть швейцарских граждан. Кто они? И как они связаны с Россией?
В Женеве ведутся закулисные переговорыДо конца войны еще, кажется, увы, далеко. Однако почва для ее скорейшего завершения уже подготавливается.
10 г коллагена натощакКакой бы ни была геополитическая ситуация, с наступлением весны каждой женщине хочется быть красивой. Причем, по возможности, без больших затрат денег, времени и физических усилий. Ну, совсем без усилий не получится, но есть один интересный вариант… Подарок от Нашей Газеты!
Фанданго в русском исполненииЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc переиздало прекрасный рассказ Александра Грина, в серии «Библиотека Димитрия».
Украинская мода в Цюрихе28 февраля в городе на Лиммате пройдет благотворительное мероприятие Ukrainian Fashion Day, организованное исключительно силами украинок, из-за войны оказавшихся в Швейцарии.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.