Главное на сегодня.
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Политика
В Женеве ведутся закулисные переговорыНадежда Сикорская, Женева
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До конца войны еще, кажется, увы, далеко. Однако почва для ее скорейшего завершения уже подготавливается.
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Культура
«Да воссияет солнце ночью!»Надежда Сикорская, Лозанна
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В рамках программы фестиваля Rencontres 7e Art Lausanne будут показаны художественный фильм Андрея Тарковского «Ностальгия» и документальные ленты Сергея Лозницы «Бабий Яр» и «Донбасс».
Украинская мода в Цюрихе28 февраля в городе на Лиммате пройдет благотворительное мероприятие Ukrainian Fashion Day, организованное исключительно силами украинок, из-за войны оказавшихся в Швейцарии.
Американские санкции затронули ШвейцариюВ новом санкционном списке Вашингтона оказались шесть швейцарских граждан. Кто они? И как они связаны с Россией?
А мост и ныне не тамОбтекаемое упоминание давнего женевского проекта в документе федерального значения всколыхнуло Женеву и ее окрестности.
Почему украинские беженцы судятся с Люцерном?Как выяснилось, в Люцерне обладатели статуса S получают гораздо меньшую социальную помощь, чем в других кантонах.
Украинская мода в Цюрихе28 февраля в городе на Лиммате пройдет благотворительное мероприятие Ukrainian Fashion Day, организованное исключительно силами украинок, из-за войны оказавшихся в Швейцарии.
Фанданго в русском исполненииЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc переиздало прекрасный рассказ Александра Грина, в серии «Библиотека Димитрия».