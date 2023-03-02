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четверг, 2 марта 2023 года   

Главное на сегодня.
Политика

Комментарии Федерального совета о Голодоморе

Заррина Салимова, Берн

Депутат Национального совета предложила признать геноцидом трагедию, случившуюся в Украине 1932-1933 годах. Какой ответ на этот постулат дало швейцарское правительство?

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Швейцарский стиль

10 г коллагена натощак

Надежда Сикорская, Женева

Какой бы ни была геополитическая ситуация, с наступлением весны каждой женщине хочется быть красивой. Причем, по возможности, без больших затрат денег, времени и физических усилий. Ну, совсем без усилий не получится, но есть один интересный вариант… Подарок от Нашей Газеты!

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пятница, 31 марта 2023 года
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Всего просмотров: 1,658
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