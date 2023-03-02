Главное на сегодня.
|
Политика
Комментарии Федерального совета о ГолодомореЗаррина Салимова, Берн
подробнее
Депутат Национального совета предложила признать геноцидом трагедию, случившуюся в Украине 1932-1933 годах. Какой ответ на этот постулат дало швейцарское правительство?
|
Швейцарский стиль
10 г коллагена натощакНадежда Сикорская, Женева
подробнее
Какой бы ни была геополитическая ситуация, с наступлением весны каждой женщине хочется быть красивой. Причем, по возможности, без больших затрат денег, времени и физических усилий. Ну, совсем без усилий не получится, но есть один интересный вариант… Подарок от Нашей Газеты!
Украинская мода в Цюрихе28 февраля в городе на Лиммате пройдет благотворительное мероприятие Ukrainian Fashion Day, организованное исключительно силами украинок, из-за войны оказавшихся в Швейцарии.
Год войныСтрашно было назвать этот материал «Первый год войны», чтобы невольно не накликать второй, третий, четвертый…
Достаточно ли Швейцария помогает Украине?Через год после начала войны этот вопрос становится все актуальнее.
Фанданго в русском исполненииЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc переиздало прекрасный рассказ Александра Грина, в серии «Библиотека Димитрия».
Почему украинские беженцы судятся с Люцерном?Как выяснилось, в Люцерне обладатели статуса S получают гораздо меньшую социальную помощь, чем в других кантонах.
Украинская мода в Цюрихе28 февраля в городе на Лиммате пройдет благотворительное мероприятие Ukrainian Fashion Day, организованное исключительно силами украинок, из-за войны оказавшихся в Швейцарии.