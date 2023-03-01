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среда, 1 марта 2023 года   

Главное на сегодня.
Наши люди

Николай Кононов: «Всегда ставить ценности во главу угла»

Надежда Сикорская, Лозанна

Завтра в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит документальный роман «Восстание» российского писателя, живущего сейчас в Берлине. Момент его выпуска на французском языке лозаннским издательством Éditions Noir sur Blanc символичен.

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Образование и наука

Война и наука

Ангелина Панева, Базель

24 февраля 2023 года в Университете Базеля состоялась конференция «Последствия агрессивной войны России для научной и исследовательской деятельности в Украине», на которой побывала корреспондент Нашей Газеты.

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пятница, 31 марта 2023 года
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