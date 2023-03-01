Главное на сегодня.
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Наши люди
Николай Кононов: «Всегда ставить ценности во главу угла»Надежда Сикорская, Лозанна
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Завтра в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит документальный роман «Восстание» российского писателя, живущего сейчас в Берлине. Момент его выпуска на французском языке лозаннским издательством Éditions Noir sur Blanc символичен.
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Образование и наука
Война и наукаАнгелина Панева, Базель
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24 февраля 2023 года в Университете Базеля состоялась конференция «Последствия агрессивной войны России для научной и исследовательской деятельности в Украине», на которой побывала корреспондент Нашей Газеты.
Год войныСтрашно было назвать этот материал «Первый год войны», чтобы невольно не накликать второй, третий, четвертый…
Что происходит с рынком спортивной обуви?Во всем мире, включая Швейцарию, снижается спрос на кроссовки. Почему?
Товарообмен между Швейцарией и Россией вырос в январеТакая способная удивить многих информация содержится в официальном коммюнике, распространенном Федеральной таможенной службой.
Украинская мода в Цюрихе28 февраля в городе на Лиммате пройдет благотворительное мероприятие Ukrainian Fashion Day, организованное исключительно силами украинок, из-за войны оказавшихся в Швейцарии.
Фанданго в русском исполненииЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc переиздало прекрасный рассказ Александра Грина, в серии «Библиотека Димитрия».
Почему украинские беженцы судятся с Люцерном?Как выяснилось, в Люцерне обладатели статуса S получают гораздо меньшую социальную помощь, чем в других кантонах.