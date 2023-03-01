Наши люди Николай Кононов: «Всегда ставить ценности во главу угла» Надежда Сикорская, Лозанна Завтра в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит документальный роман «Восстание» российского писателя, живущего сейчас в Берлине. Момент его выпуска на французском языке лозаннским издательством Éditions Noir sur Blanc символичен. подробнее