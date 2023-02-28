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Лучшие швейцарские работодателиКакие компании пользуются наибольшей популярностью у специалистов? Какие профессии считаются самыми престижными в Швейцарии? И как дефицит рабочей силы повлиял на миграцию?
Что происходит с рынком спортивной обуви?Во всем мире, включая Швейцарию, снижается спрос на кроссовки. Почему?
Год войныСтрашно было назвать этот материал «Первый год войны», чтобы невольно не накликать второй, третий, четвертый…
Украинская мода в Цюрихе28 февраля в городе на Лиммате пройдет благотворительное мероприятие Ukrainian Fashion Day, организованное исключительно силами украинок, из-за войны оказавшихся в Швейцарии.
Фанданго в русском исполненииЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc переиздало прекрасный рассказ Александра Грина, в серии «Библиотека Димитрия».
Лучшие швейцарские работодателиКакие компании пользуются наибольшей популярностью у специалистов? Какие профессии считаются самыми престижными в Швейцарии? И как дефицит рабочей силы повлиял на миграцию?