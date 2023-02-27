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понедельник, 27 февраля 2023 года   

Главное на сегодня.
Швейцарский стиль

Украинская мода в Цюрихе

Заррина Салимова, Цюрих

28 февраля в городе на Лиммате пройдет благотворительное мероприятие Ukrainian Fashion Day, организованное исключительно силами украинок, из-за войны оказавшихся в Швейцарии.

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Жизнь в Швейцарии

А мост и ныне не там

Надежда Сикорская, Женева

Обтекаемое упоминание давнего женевского проекта в документе федерального значения всколыхнуло Женеву и ее окрестности.

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пятница, 31 марта 2023 года
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