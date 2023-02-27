Главное на сегодня.
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Швейцарский стиль
Украинская мода в ЦюрихеЗаррина Салимова, Цюрих
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28 февраля в городе на Лиммате пройдет благотворительное мероприятие Ukrainian Fashion Day, организованное исключительно силами украинок, из-за войны оказавшихся в Швейцарии.
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Жизнь в Швейцарии
А мост и ныне не тамНадежда Сикорская, Женева
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Обтекаемое упоминание давнего женевского проекта в документе федерального значения всколыхнуло Женеву и ее окрестности.
Лучшие швейцарские работодателиКакие компании пользуются наибольшей популярностью у специалистов? Какие профессии считаются самыми престижными в Швейцарии? И как дефицит рабочей силы повлиял на миграцию?
Что происходит с рынком спортивной обуви?Во всем мире, включая Швейцарию, снижается спрос на кроссовки. Почему?
Повысить безопасность пассажиров или собственные доходы?Проект руководства Швейцарских железных дорог (SBB/CFF) по установке камер распознавания лиц на некоторых вокзалах вызывает беспокойство в связи с защитой личных данных путешественников.
Почему украинские беженцы судятся с Люцерном?Как выяснилось, в Люцерне обладатели статуса S получают гораздо меньшую социальную помощь, чем в других кантонах.
Лучшие швейцарские работодателиКакие компании пользуются наибольшей популярностью у специалистов? Какие профессии считаются самыми престижными в Швейцарии? И как дефицит рабочей силы повлиял на миграцию?
Фанданго в русском исполненииЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc переиздало прекрасный рассказ Александра Грина, в серии «Библиотека Димитрия».