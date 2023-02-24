Главное на сегодня.
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Политика
Год войныНадежда Сикорская, Женева
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Страшно было назвать этот материал «Первый год войны», чтобы невольно не накликать второй, третий, четвертый…
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Политика
Достаточно ли Швейцария помогает Украине?Заррина Салимова, Берн
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Через год после начала войны этот вопрос становится все актуальнее.
Судьба замороженных российских активов в ШвейцарииСпециальная рабочая группа прояснила правовые аспекты этого вопроса.
Безвыходное положение и выходы из негоГлавная политическая веха этой недели – первая годовщина начала войны в Украине и связанные с ней надежды на выход из конфликта. Оправдаются ли они?
Лучшие швейцарские работодателиКакие компании пользуются наибольшей популярностью у специалистов? Какие профессии считаются самыми престижными в Швейцарии? И как дефицит рабочей силы повлиял на миграцию?
Почему украинские беженцы судятся с Люцерном?Как выяснилось, в Люцерне обладатели статуса S получают гораздо меньшую социальную помощь, чем в других кантонах.
Фанданго в русском исполненииЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc переиздало прекрасный рассказ Александра Грина, в серии «Библиотека Димитрия».
Лучшие швейцарские работодателиКакие компании пользуются наибольшей популярностью у специалистов? Какие профессии считаются самыми престижными в Швейцарии? И как дефицит рабочей силы повлиял на миграцию?