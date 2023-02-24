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пятница, 24 февраля 2023 года   

Главное на сегодня.
Политика

Год войны

Надежда Сикорская, Женева

Страшно было назвать этот материал «Первый год войны», чтобы невольно не накликать второй, третий, четвертый…

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Политика

Достаточно ли Швейцария помогает Украине?

Заррина Салимова, Берн

Через год после начала войны этот вопрос становится все актуальнее.

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пятница, 31 марта 2023 года
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