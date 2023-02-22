Главное на сегодня.
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Экономика
Товарообмен между Швейцарией и Россией вырос в январеНадежда Сикорская, Берн
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Такая способная удивить многих информация содержится в официальном коммюнике, распространенном Федеральной таможенной службой.
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Швейцарский стиль
Что происходит с рынком спортивной обуви?Заррина Салимова, Берн
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Во всем мире, включая Швейцарию, снижается спрос на кроссовки. Почему?
Карнавальная пора в ШвейцарииЛюцерн, Берн, Базель, Цюрих – в эти дни карнавалы проходят во многих швейцарских городах.
«Мертвые углы» в ЦюрихеНебольшая, но очень познавательная выставка проходит в эти дни в мэрии города на Лиммате.
Судьба замороженных российских активов в ШвейцарииСпециальная рабочая группа прояснила правовые аспекты этого вопроса.
Почему украинские беженцы судятся с Люцерном?Как выяснилось, в Люцерне обладатели статуса S получают гораздо меньшую социальную помощь, чем в других кантонах.
Лучшие швейцарские работодателиКакие компании пользуются наибольшей популярностью у специалистов? Какие профессии считаются самыми престижными в Швейцарии? И как дефицит рабочей силы повлиял на миграцию?
Фанданго в русском исполненииЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc переиздало прекрасный рассказ Александра Грина, в серии «Библиотека Димитрия».