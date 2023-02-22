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четверг, 23 февраля 2023 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Товарообмен между Швейцарией и Россией вырос в январе

Надежда Сикорская, Берн

Такая способная удивить многих информация содержится в официальном коммюнике, распространенном Федеральной таможенной службой.

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Швейцарский стиль

Что происходит с рынком спортивной обуви?

Заррина Салимова, Берн

Во всем мире, включая Швейцарию, снижается спрос на кроссовки. Почему?

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пятница, 31 марта 2023 года
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