Главное на сегодня.
Почему украинские беженцы судятся с Люцерном?Как выяснилось, в Люцерне обладатели статуса S получают гораздо меньшую социальную помощь, чем в других кантонах.
Карнавальная пора в ШвейцарииЛюцерн, Берн, Базель, Цюрих – в эти дни карнавалы проходят во многих швейцарских городах.
Люди и их права. На экране и в жизниКинофестиваль и проходящий в его рамках форум, посвященный теме прав человека (FIFDH), обнародовал программу своего предстоящего, 21-го выпуска. Делимся основными ее моментами.
Сегодняшний патриарх - вчерашний шпион?По сообщениям швейцарских СМИ, патриарх Кирилл работал на КГБ во время своего пребывания в Женеве в 1970-х годах.
Почему украинские беженцы судятся с Люцерном?Как выяснилось, в Люцерне обладатели статуса S получают гораздо меньшую социальную помощь, чем в других кантонах.
Фанданго в русском исполненииЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc переиздало прекрасный рассказ Александра Грина, в серии «Библиотека Димитрия».