Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Карнавальная пора в ШвейцарииЗаррина Салимова, Люцерн-Берн-Цюрих-Базель
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Люцерн, Берн, Базель, Цюрих – в эти дни карнавалы проходят во многих швейцарских городах.
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Культура
«Мертвые углы» в ЦюрихеНадежда Сикорская, Цюрих
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Небольшая, но очень познавательная выставка проходит в эти дни в мэрии города на Лиммате.
Почему украинские беженцы судятся с Люцерном?Как выяснилось, в Люцерне обладатели статуса S получают гораздо меньшую социальную помощь, чем в других кантонах.
«Евгений Онегин», или Cцены на травеНа сцену Цюрихского оперного театра вернулась бессмертная опера П. И. Чайковского, и на этот раз мы решили не полагаться на чужое мнение о постановке, а составить собственное.
Кремлевская пропаганда в Швейцарии?По сообщениям Tages-Anzeiger, Кремль, предположительно, платил зарубежным политикам и активистам за распространение пропаганды, в том числе в одном из швейцарских изданий.
Сегодняшний патриарх - вчерашний шпион?По сообщениям швейцарских СМИ, патриарх Кирилл работал на КГБ во время своего пребывания в Женеве в 1970-х годах.
Почему украинские беженцы судятся с Люцерном?Как выяснилось, в Люцерне обладатели статуса S получают гораздо меньшую социальную помощь, чем в других кантонах.
Фанданго в русском исполненииЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc переиздало прекрасный рассказ Александра Грина, в серии «Библиотека Димитрия».