Главное на сегодня.
|
Политика
Оружейная дилемма ШвейцарииЗаррина Салимова, Берн
подробнее
Согласно опросам, большинство швейцарских избирателей выступают за реэкспорт оружия в Украину. Какую же позицию по этому вопросу занимают ведущие швейцарские партии?
|
Культура
Люди и их права. На экране и в жизниНадежда Сикорская, Женева
подробнее
Кинофестиваль и проходящий в его рамках форум, посвященный теме прав человека (FIFDH), обнародовал программу своего предстоящего, 21-го выпуска. Делимся основными ее моментами.
Почему украинские беженцы судятся с Люцерном?Как выяснилось, в Люцерне обладатели статуса S получают гораздо меньшую социальную помощь, чем в других кантонах.
Нефтяное эмбарго и швейцарская экономикаС 5 февраля в Швейцарии действует запрет на импорт российского дизельного топлива и других нефтепродуктов. Какие последствия повлечет за собой эта санкция?
«Евгений Онегин», или Cцены на травеНа сцену Цюрихского оперного театра вернулась бессмертная опера П. И. Чайковского, и на этот раз мы решили не полагаться на чужое мнение о постановке, а составить собственное.
Сегодняшний патриарх - вчерашний шпион?По сообщениям швейцарских СМИ, патриарх Кирилл работал на КГБ во время своего пребывания в Женеве в 1970-х годах.
Фанданго в русском исполненииЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc переиздало прекрасный рассказ Александра Грина, в серии «Библиотека Димитрия».
Почему украинские беженцы судятся с Люцерном?Как выяснилось, в Люцерне обладатели статуса S получают гораздо меньшую социальную помощь, чем в других кантонах.