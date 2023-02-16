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четверг, 16 февраля 2023 года   

Главное на сегодня.
Политика

Оружейная дилемма Швейцарии

Заррина Салимова, Берн

Согласно опросам, большинство швейцарских избирателей выступают за реэкспорт оружия в Украину. Какую же позицию по этому вопросу занимают ведущие швейцарские партии?

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Культура

Люди и их права. На экране и в жизни

Надежда Сикорская, Женева

Кинофестиваль и проходящий в его рамках форум, посвященный теме прав человека (FIFDH), обнародовал программу своего предстоящего, 21-го выпуска. Делимся основными ее моментами.

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пятница, 31 марта 2023 года
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