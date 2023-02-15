Наши люди Бенджамин Бернхайм: «Я стал свидетелем потрясающей солидарности между артистами» Надежда Сикорская, Цюрих Как «лемешистки» и «козловитянки» в прошлом веке, мы отправились на постановку «Евгения Онегина» в Оперном театре Цюриха, чтобы послушать в роли Ленского популярного франко-швейцарского тенора. Удалось не только послушать спектакль, но и побеседовать с артистом о многом наболевшем. подробнее