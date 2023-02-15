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среда, 15 февраля 2023 года   

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Жизнь в Швейцарии

Почему украинские беженцы судятся с Люцерном?

Заррина Салимова, Люцерн

Как выяснилось, в Люцерне обладатели статуса S получают гораздо меньшую социальную помощь, чем в других кантонах.

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Наши люди

Бенджамин Бернхайм: «Я стал свидетелем потрясающей солидарности между артистами»

Надежда Сикорская, Цюрих

Как «лемешистки» и «козловитянки» в прошлом веке, мы отправились на постановку «Евгения Онегина» в Оперном театре Цюриха, чтобы послушать в роли Ленского популярного франко-швейцарского тенора. Удалось не только послушать спектакль, но и побеседовать с артистом о многом наболевшем.

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пятница, 31 марта 2023 года
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