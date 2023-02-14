Главное на сегодня.
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Культура
«Евгений Онегин», или Cцены на травеНадежда Сикорская, Цюрих
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На сцену Цюрихского оперного театра вернулась бессмертная опера П. И. Чайковского, и на этот раз мы решили не полагаться на чужое мнение о постановке, а составить собственное.
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Политика
Кремлевская пропаганда в Швейцарии?Заррина Салимова, Берн
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По сообщениям Tages-Anzeiger, Кремль, предположительно, платил зарубежным политикам и активистам за распространение пропаганды, в том числе в одном из швейцарских изданий.
Сегодняшний патриарх - вчерашний шпион?По сообщениям швейцарских СМИ, патриарх Кирилл работал на КГБ во время своего пребывания в Женеве в 1970-х годах.
«Наследие в опасности»Небольшая выставка, открывшаяся в Женевском университете, – тот редкий случай, когда вынужденный минимализм оказывается красноречивее любых слов.
Нефтяное эмбарго и швейцарская экономикаС 5 февраля в Швейцарии действует запрет на импорт российского дизельного топлива и других нефтепродуктов. Какие последствия повлечет за собой эта санкция?
Сегодняшний патриарх - вчерашний шпион?По сообщениям швейцарских СМИ, патриарх Кирилл работал на КГБ во время своего пребывания в Женеве в 1970-х годах.
Язык иконы не нуждается в переводеВот уже семь лет коренная швейцарка, 65-летняя Франциска Боос пишет православные иконы. Пишет и дарит их тем, кто нуждается в помощи и поддержке.
Фанданго в русском исполненииЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc переиздало прекрасный рассказ Александра Грина, в серии «Библиотека Димитрия».