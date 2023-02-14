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вторник, 14 февраля 2023 года   

Главное на сегодня.
Культура

«Евгений Онегин», или Cцены на траве

Надежда Сикорская, Цюрих

На сцену Цюрихского оперного театра вернулась бессмертная опера П. И. Чайковского, и на этот раз мы решили не полагаться на чужое мнение о постановке, а составить собственное.

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Политика

Кремлевская пропаганда в Швейцарии?

Заррина Салимова, Берн

По сообщениям Tages-Anzeiger, Кремль, предположительно, платил зарубежным политикам и активистам за распространение пропаганды, в том числе в одном из швейцарских изданий.

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пятница, 31 марта 2023 года
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