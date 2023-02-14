Культура «Евгений Онегин», или Cцены на траве Надежда Сикорская, Цюрих На сцену Цюрихского оперного театра вернулась бессмертная опера П. И. Чайковского, и на этот раз мы решили не полагаться на чужое мнение о постановке, а составить собственное. подробнее