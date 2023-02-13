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пятница, 31 марта 2023 года
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Сегодняшний патриарх - вчерашний шпион?

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 Вот уже семь лет коренная швейцарка, 65-летняя Франциска Боос пишет православные иконы.  Пишет и дарит их тем, кто нуждается в помощи и поддержке.

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 Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc переиздало прекрасный рассказ Александра Грина, в серии «Библиотека Димитрия».

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