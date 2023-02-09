Главное на сегодня.
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Культура
«Наследие в опасности»Надежда Сикорская, Женева
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Небольшая выставка, открывшаяся в Женевском университете, – тот редкий случай, когда вынужденный минимализм оказывается красноречивее любых слов.
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Швейцарский стиль
Кто предпочитает блондинок?Заррина Салимова, Берн
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Молодое крыло Народной партии Швейцарии решило бороться с вокизмом, пообещав оплатить осветление волос.
Швейцарский паспорт после пяти лет пребывания в стране?К этому призывает новая народная инициатива.
Другой Жоан МироЦентр Пауля Клее в Берне представляет выставку малоизвестных поздних работ знаменитого каталонского художника.
Как защитить благосостояние Швейцарии?Этой теме, волнующей всех жителей страны, была посвящена дискуссия, организованная на прошлой неделе газетой Le Temps с привлечением солидных экспертов. Мы воспользовались приглашением послушать умных людей и делимся с вами их соображениями.
Сегодняшний патриарх - вчерашний шпион?По сообщениям швейцарских СМИ, патриарх Кирилл работал на КГБ во время своего пребывания в Женеве в 1970-х годах.
Фанданго в русском исполненииЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc переиздало прекрасный рассказ Александра Грина, в серии «Библиотека Димитрия».
Язык иконы не нуждается в переводеВот уже семь лет коренная швейцарка, 65-летняя Франциска Боос пишет православные иконы. Пишет и дарит их тем, кто нуждается в помощи и поддержке.