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среда, 8 февраля 2023 года   

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

Сегодняшний патриарх - вчерашний шпион?

Заррина Салимова, Берн

По сообщениям швейцарских СМИ, патриарх Кирилл работал на КГБ во время своего пребывания в Женеве в 1970-х годах.

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Наши люди

Шамиль Идиатуллин : « Разговор по чесноку», или Роман о настоящей женщине

Надежда Сикорская, Москва-Лозанна

На прошлой неделе роман «Бывшая Ленина» нашего сегодняшнего гостя вышел во французском переводе Эммы Лавинь в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc.

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пятница, 31 марта 2023 года
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Сегодняшний патриарх - вчерашний шпион?

 По сообщениям швейцарских СМИ, патриарх Кирилл работал на КГБ во время своего пребывания в Женеве в 1970-х годах.

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