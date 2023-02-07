Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Сегодняшний патриарх - вчерашний шпион?Заррина Салимова, Берн
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По сообщениям швейцарских СМИ, патриарх Кирилл работал на КГБ во время своего пребывания в Женеве в 1970-х годах.
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Наши люди
Шамиль Идиатуллин : « Разговор по чесноку», или Роман о настоящей женщинеНадежда Сикорская, Москва-Лозанна
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На прошлой неделе роман «Бывшая Ленина» нашего сегодняшнего гостя вышел во французском переводе Эммы Лавинь в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc.
Швейцарский паспорт после пяти лет пребывания в стране?К этому призывает новая народная инициатива.
Новый Казахстан?Центрально-азиатская республика, переживающая сейчас процесс политического обновления, стремится привлечь больше иностранных инвестиций, в том числе швейцарских.
Три вечера с Хатией БуниатишвилиПопулярная грузинская пианистка исполнит Концерт № 1 П. И. Чайковского в сопровождении Оркестра Романдской Швейцарии под управлением Джонатана Нотта.
Язык иконы не нуждается в переводеВот уже семь лет коренная швейцарка, 65-летняя Франциска Боос пишет православные иконы. Пишет и дарит их тем, кто нуждается в помощи и поддержке.
Фанданго в русском исполненииЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc переиздало прекрасный рассказ Александра Грина, в серии «Библиотека Димитрия».
Сегодняшний патриарх - вчерашний шпион?По сообщениям швейцарских СМИ, патриарх Кирилл работал на КГБ во время своего пребывания в Женеве в 1970-х годах.