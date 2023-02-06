Главное на сегодня.
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Экономика
Как защитить благосостояние Швейцарии?Надежда Сикорская, Лозанна
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Этой теме, волнующей всех жителей страны, была посвящена дискуссия, организованная на прошлой неделе газетой Le Temps с привлечением солидных экспертов. Мы воспользовались приглашением послушать умных людей и делимся с вами их соображениями.
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Здоровье
Нехватка медикаментов в ШвейцарииЗаррина Салимова, Берн
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Более сотни лекарственных средств, включая жизненно важные препараты, в настоящее время невозможно или сложно приобрести в швейцарских аптеках.
Швейцарский паспорт после пяти лет пребывания в стране?К этому призывает новая народная инициатива.
Новый Казахстан?Центрально-азиатская республика, переживающая сейчас процесс политического обновления, стремится привлечь больше иностранных инвестиций, в том числе швейцарских.
Азербайджанский флаг на швейцарском снегуВ последние выходные января по традиции прошел 38-й Кубок мира по конному поло на снегу в Санкт-Морице.
Рабочая группа по борьбе с российскими олигархамиИдея, родившаяся еще в марте прошлого года, продвигается черепашьим шагом, но продвигается.
Фанданго в русском исполненииЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc переиздало прекрасный рассказ Александра Грина, в серии «Библиотека Димитрия».
Язык иконы не нуждается в переводеВот уже семь лет коренная швейцарка, 65-летняя Франциска Боос пишет православные иконы. Пишет и дарит их тем, кто нуждается в помощи и поддержке.