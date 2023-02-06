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понедельник, 6 февраля 2023 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Как защитить благосостояние Швейцарии?

Надежда Сикорская, Лозанна

Этой теме, волнующей всех жителей страны, была посвящена дискуссия, организованная на прошлой неделе газетой Le Temps с привлечением солидных экспертов. Мы воспользовались приглашением послушать умных людей и делимся с вами их соображениями.

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Здоровье

Нехватка медикаментов в Швейцарии

Заррина Салимова, Берн

Более сотни лекарственных средств, включая жизненно важные препараты, в настоящее время невозможно или сложно приобрести в швейцарских аптеках.

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