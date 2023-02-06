Экономика Как защитить благосостояние Швейцарии? Надежда Сикорская, Лозанна Этой теме, волнующей всех жителей страны, была посвящена дискуссия, организованная на прошлой неделе газетой Le Temps с привлечением солидных экспертов. Мы воспользовались приглашением послушать умных людей и делимся с вами их соображениями. подробнее